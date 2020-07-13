كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التجار وأصاحاب المحال التجارية في رام الله يعتصمون رفضا لتمديد الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدينة رام الله في الضفة الغربية، اعتصامات لتجار وأصحاب محال تجارية، رفضَا لقرار الحكومه بتمديد الإغلاق لـ 4 أيام إضافية.

وقد أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في قت سابق، تمديد إغلاق 4 محافظات في الضفة الغربية المحتلة لمدة 4 أيام، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقررت الحكومة الفلسطينية، تمديد إغلاق محافظات الخليل، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس، لمدة 4 أيام.

شهدت فلسطين، اليوم السبت ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مع تسجيل 463 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 396 حالة أمس الجمعة و262 حالة الخميس.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 328 من الإصابات الجديدة رصدت في محافظة الخليل، التي تبقى أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد.

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وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى ارتفاع حصيلة الحالات النشطة إلى 5827، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في محافظتي الخليل وبيت لحم.

وتماثل 119 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع المتعافين إلى 829.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن إجمالي الوفايات 23 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 668 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.