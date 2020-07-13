كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى في اشتباكات وقعت على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارتا الدفاع في أذربيجان وأرمينيا، اليوم الاثنين، سقوط عدد من الجنود بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت على الحدود بين البلدين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، نشرت في وقت سابق، مقطع فيديو يُظهر طائرة إسرائيلية من دون طيار من طراز «هاروب» في منطقة ناغورنو قره باخ، المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، والتي تنشط فيها الاشتباكات منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وما يميز هذه الطائرة عن غيرها من الطائرات الأخرى المزودة بالصواريخ، أنها قادرة على تحديد الهدف في شكل مستقل استناداً إلى موجات الرادار أو الراديو ثم التحطم عليه وتدميره، لذا اعتُبرت «انتحارية»، وهي من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها رصد طائرات إسرائيلية من دون طيار في أوكرانيا وسورية، لكنها المرة الأولى التي يجري فيها رصد طائرة من هذا النوع.

Advertisements

يذكر أن الطائرة قادرة على حمل رأس قتالي وزنه 10 كيلوغرامات من المتفجرات، وقادرة على التحليق 6 ساعات متواصلة مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر بسرعة 75 عقدة، ويصل طول أجنحتها إلى 3 أمتار، ويمكن إطلاقها من شاحنة أو من سفينة صواريخ، وهي مزودة بكاميرات كهروبصرية، تصل تكلفتها إلى مئات آلاف الدولارات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة المشار إليها تم تفعيلها من جانب قوات الأمن الأذربيجانية، وفي مقابلة مع «وكالة الأنباء الروسية» (ريا نوفوستي) قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية إن الأشرطة المصورة تشير إلى أنه جرى توجيه الطائرة نحو حافلة تقل متطوعين من أرمينيا وقتلت سبعة منهم.