بعد توقيفه لمدة عامين عن المشاركة في البطولات.. المحكمة الرياضية تلغي عقوبة مانشستر سيتي

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، اليوم الاثنين، إسقاط العقوبة، الموقعة على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الأوربية، وتقليص الغرامة المالية.

وقررت “كاس” تقليص الغرامة المالية، الموقعة على السيتي، والتي قدرت بـ30 مليون أورو، إلى 10 ملايين فقط مع إسقاط العقوبة الموقعة عيه بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الأوربية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، قد قرر في شهر فبراير الماضي، حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوربية في الموسمين المقبلين، وتغريمه 30 مليون أورو، بدعوى ارتكاب انتهاكات جسيمة فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف.

وأوضح نادي مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، “أن النادي يرحب بنتائج القرار الصادر هذا اليوم كونه يؤيد موقف نادي مانشستر سيتي، والأدلة، التي تمكن من تقديمها. ويتقدم النادي بالشكر لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم، والإجراءات القانونية، التي تمت مراعاتها في إصدار الحكم“.