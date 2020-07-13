اليونان تعلن عن قائمة عقوبات أوروبية تنتظر تركيا إذا بدأت بالتنقيب عن الغاز شرق المتوسط

الإثنين 13 يوليه 2020

أعلنت اليونان، اليوم الاثنين، أن قائمة عقوبات أوروبية تنتظر تركيا حال بدأت التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، جاء ذلك نقلا عن العربية.



وانتقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بدء تركيا عمليات التنقيب عن الغاز فى شرق المتوسط.

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وفى وقت سابق، ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو ، فى مؤتمر صحفى، صباح الاثنين، أن بلاده سوف تبدأ التنقيب فى شرق المتوسط ، بزعم أنها موقعة اتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية تتيح لها هذا التنقيب.

وكان وزير الدفاع القبرصي خارالامبوس بيتريدس ، ناقش الوضع في شرق البحر المتوسط والمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص خلال اجتماعات عقدها مع سفراء اليونان وفرنسا وإيطاليا، يوم الخميس الماضى