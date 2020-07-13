شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. اعتقال عدد من المعارضين بزعم التجسس لصالح أجهزة مخابرات أجنبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

أعلنت إيران، الاثنين، اعتقال عدد من المعارضين بتهم التجسس والعمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية.

ووفقاً لـ”العربية.نت” فإن هذه الاتهامات تأتي في ظل تقارير تتحدث عن اشتراك مجموعات معارضة في ضرب المواقع النووية والعسكرية الإيرانية التي تعرضت إلى انفجارات متعددة خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية.

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ونقلت وكالة “فارس” عن أحمد قرباني، رئيس محكمة الثورة الإيرانية في محافظة كرمان، جنوب شرق البلاد، عن اعتقال ما وصفهم بـ”عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية” بالمحافظة.

وقال قرباني إن عددا من عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية تم اعتقالهم في محافظة كرمان، وتم إصدار حكم قضائي بحقهم بعد إجراء التحقيقات.

ويربط نشطاء ومراقبون هذا الإعلان باتهام بعض مجموعات معارضة داخلية بالوقوف وراء الانفجارات ضد المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية التي طالت مؤخرا أهم موقع نووي هو “نطنز” في أصفهان، وأهم قاعدة لإنتاج واختبار الصواريخ هي “خجير” في موقع بارتشين العسكري، شرق طهران.