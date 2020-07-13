تركيا: وقف إطلاق النار في ليبيا لن يفيد حكومة الوفاق الوطني

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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الاثنين أن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا لن تستفيد في حال إعلان وقف لإطلاق النار الآن على امتداد خطوط القتال الحالية.

وقال جاويش أغلو في مقابلة مع قناة خبر ترك إنه لا بد لحكومة الوفاق الوطني السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار.

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وأضاف في إطار منفصل أن تركيا ستبدأ عمليات المسح الزلزالي والتنقيب عن الموارد الطبيعية في جزء من شرق البحر المتوسط تغطية اتفاقية وقعتها أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر تشرين الثاني.

وأبدى استعداد تركيا للعمل مع شركات من دول أخرى مثل إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا.