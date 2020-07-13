مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين خالٍ من إصابات "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، إحدى مبادرات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله - عن تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى درجة الصفر حالياً، وبذلك يكون المستشفى خالياً تماماً من أي إصابة بفيروس كوفيد-19.



وأشار ليام دافي، المدير التنفيذي للمستشفى، إلى أن توقف الحالات الجديدة جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة منذ بداية الأزمة وبفضل المتابعة المستمرة لقيادتها الرشيدة واستراتيجيتها في تفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الوقائية، ما أدى إلى الاكتشاف المبكر والتعامل السريع والفعال مع الحالات المصابة واستخدام بروتوكولات العلاج المعتمدة، ما أسهم في ارتفاع حالات الشفاء.

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تدابير

وأشاد دافي بالدور الفعّال الذى تبذله يومياً الجهات المعنية بالدولة والمتطوعين والكوادر الطبية التي تصدرت الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة، مشيراً إلى أنه منذ بداية الأزمة ومن قبل إعلان منظمة الصحة العالمية بتحول الوباء إلى جائحة، بادر مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين باتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية لحماية المرضى والزائرين والطواقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفى.

واختتم حديثه مصرحاً بأن المستشفى حالياً آمن تماماً لاستقبال المرضى للاستفادة من الخدمات الصحية المتميزة التي يقدمها المستشفى وفق أرقى المعايير العالمية.