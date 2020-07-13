بعد متابعته في حالة سراح.. رفيق بوبكر يمثل أمام المحكمة

يمثل الفنان رفيق بوبكر، غدا الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية في عين السبع، في أولى جلسات محاكمته.
ويواجه رفيق بوبكر تهم “الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسيلة إلكترونية المحققة لشرط العلنية، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية أثناء فترة طوارئ الحجر الصحي، وعدم استعمال الكمامة”.
وتوبع رفيق بوبكر، بعد ظهوره في مقطع فيديو مسرب، ظهر فيه تحت تأثير الكحول، وهو يوجه إهانات للصلاة، والمساجد.
وكان رفيق بوبكر قد أمضى ليلة في ضيافة الأمن، قبل أن يعرض على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح، مع أداء كفالة مالية قيمتها 5000 درهم، وذلك على خلفية مقطع الفيديو المذكور.
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