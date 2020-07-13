بسبب كورونا.. الكاميرون تعتذر عن استضافة منافسات دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، عن تقديم اعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن عدم استضافة مباريات نصف ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيدو مبومبو في مؤتمر صحفي، إن اتحاد الكرة الكاميروني أخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، بشكل رسمي بالاعتذار عن استضافة المباريات المتبقية في دوري أبطال افريقيا.

وأضاف “نتمنى أن يتقبل الاتحاد الأفريقي اعتذارنا الرسمي عن استضافة منافسات البطولة القارية، ونتمنى التوفيق للقارة السمراء”مشيرا إلى أن السبب وهو رفض الحكومة الكاميرونية استضافة المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا”.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد قرر في وقت سابق، تنظيم مباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية في مباراة واحدة فاصلة، تقام بالمغرب شهر شتنبر المقبل و إقامة الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بالكاميرون، على أن يقام النهائي في الكاميرون أيضا.

ويواجه الوداد نظيره الأهلي، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلتقي الفائزان من المواجهتين في نهائي البطولة، فيما يستضيف حسنية أكادير مواطنه نهضة بركان وحوريا كوناكري الغيني يلاقي ميراميدز المصري في كأس الكونفيدرالية.