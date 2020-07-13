بعد 5 أيام من الفرار.. الدرك يوقف قاتل “مقدم” ضواحي أزيلال

تمكنت مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي تاكلفت، ليلة أمس الأحد، من توقيف المتهم الرئيسي في قضية مقتل عون سلطة، ضواحي أزيلال، بعد 5 أيام من البحث عنه.

وحسب مصادر”اليوم 24″، فإن عناصر الدرك الملكي أوقفت شخصا في الأربعينات من عمره، متهما بقتل صهره، إثر خلاف عائلي، تحول إلى جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها “مقدم” في المنطقة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إيداع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة في محكمة الاستئناف في بني ملال، للاستماع إليه، ومعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

وتعود تفاصيل القضية إلى، الخميس الماضي، بعدما تطور خلاف عائلي بين الهالك، وزوج ابنته إلى جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها أب لـ8 أطفال، يبلغ من العمر 52 سنة، متأثرا بضربة على مستوى الرأس.