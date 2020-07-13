الـONCF: تعليق سير قطارات البراق والأطلس القادمة والمتوجهة إلى طنجة

قررت السلطات المحلية في طنجة، إغلاق محطة القطار والمحطة الطرقية، تماشيا مع التدابير الوقائية الجديدة، التي فرضتها وزارة الداخلية على عاصمة البوغاز.

وفي نفس السياق، أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له اليوم الإثنين، أنه و”في أعقاب التدابير الوقائية الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية بمدينة طنجة، سيتم تعليق القطارات القادمة من وإلى هذه المدينة ابتداء من اليوم الاثنين على المحاور التالية: طنجة- الدار البيضاء عبر قطارات البراق، وطنجة- فاس عبر قطارات الأطلس”.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، ليلة أمس الأحد، بلاغا حول تشديد القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية في المدينة، بينما أصدرت صباح اليوم بلاغا جديدا يؤكد تعميم الإجراءات الاحترازية على كافة تراب المدينة، والتي تشمل تعليق النقل العمومي من وإلى المدينة.

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وشدد البلاغ نفسه على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، وعدم مغادرة الأشخاص المتواجدين فيها محلات سكناهم إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية، والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي، وقواعد النظافة العامة، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، وتحميل تطبيق “وقايتنا”.

واشترط بلاغ الداخلية مغادرة مقرات السكن باستصدار رخصة للتنقل الاستثنائي، مسلمة من طرف رجال، وأعوان السلطة، وإغلاق الحمامات، والقاعات، والملاعب الرياضية.

كما تقرر إغلاق الأسواق، والمراكز، والمجمعات، والمحلات التجارية، والمقاهي، والفضاءات العمومية (منتزهات، وحدائق، وأماكن عامة…) في الساعة الثامنة مساء.