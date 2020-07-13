بني ملال تعود إلى حالة 0 إصابة نشطة بعد شفاء مهاجر كان عالقا في مصر

عاد إقليم بني ملال إلى صفر حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بعد شفاء آخر حالة مصابة بكورونا لمهاجر، كان عالقا في مصر.
وحسب المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال خنيفرة، التي أعلنت، مساء أمس الأحد، تسجيل 7 حالات شفاء جديدة في الجهة؛ 6 في إقليم الفقيه بن صالح، وحالة شفاء واحدة في إقليم بني ملال، حيث أصبحت الحالة الوبائية 0 حالة إصابة.
وأضاف المصدر ذاته أن أقاليم بني ملال، وخريبكة، وأزيلال، انتقلت إلى 0 حالة إصابة بكوفيد-19، فيما ارتفع عدد المصابين في خنيفرة إلى 15 حالة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة في منطقة تيغسالين.
وارتفع إجمالي حالات الشفاء في الجهة إلى 145 حالة، فيما أصبح مجموع الحالات النشطة 17 حالة، وعدد الحالات المستبعدة 44726 حالة، بعد تحليل مخبري سلبي.
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