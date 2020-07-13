من مراكش.. شاهد كواليس فيلم “The Old Guard”-صور

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كشفت شبكة “نتفليكس” للعرض، أخيرا، صورا من كواليس فيلم “The Old Guard” أثناء التصوير في مدينة مراكش.
وكان طاقم الفيلم قد حل في مراكش، لأزيد من أسبوعين، من أجل تصوير اللقطات المطلوبة، والتي أنجزت في أحد الفنادق، وساحة جامع الفنا، والمدينة القديمة.
واستغل طاقم الفيلم زيارته المغرب، من أجل تصوير مشاهد أخرى، على أساس أنها صورت في أفغانستان، وإفريقيا.
ويحكي الفيلم قصة مجموعة سرية، ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندي، التي لعبت دورها تشارليزثيرون، وتتمتع مجموعتها بقدرات غامضة تمنع أفرادها من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم.
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