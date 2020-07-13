وزارة التربية الوطنية تمدد آجال الترشح لولوج الأقسام التحضيرية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن تمديد جديد لآجال الترشح للأقسام التحضيرية.

وأنهت الوزارة، إلى علم جميع تلميذات وتلاميذ السنة الختامية من سلك الباكالوريا (دورة 2020)، أنه قد تقرر تمديد عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا إلى غاية يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم من خلال الرابطين “www.cpge.ac.ma”، و”https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris”.

يذكر أن ولوج السنة الأولى من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، يتم بعد إجراء عملية الانتقاء، اعتمادا على نتائج الباكالوريا، والمترشحون المتوفرون على شرط متابعة الدراسة بالسنة الثانية باكالوريا، خلال السنة الدراسية 2019/2020، والحصول على شهادة الباكالوريا، أو ما يعادلها برسم عام 2020، وعدم تجاوز 21 سنة.