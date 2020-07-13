إلغاء عقوبة مانشستر سيتي بحرمانه من دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن محكمة التحكيم الرياضي "كاس" أعلنت عن إلغاء العقوبة التي فرضت على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة بالبطولات الأوروبية.

كما أمرت المحكمة بتقليص الغرامة المالية الموقعة على السيتي والتي قدرت بـ30 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قرر في شباط/فبراير الماضي، حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسمين المقبلين وتغريمه 30 مليون يورو، بدعوى "ارتكاب انتهاكات جسيمة فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف".