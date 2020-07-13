الدولار يتراجع مجددا مع ترقب المستثمرين لبيانات الاقتصاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفض الدولار الأميركي، اليوم الإثنين بالتزامن مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية عالمية لمعرفة عمّا إذا كانت خطوة إعادة فتح الأسواق لها ما يبررها.

وأنهى الدولار أسبوعا ثالثا على خسارة، يوم الجمعة الماضي إذ اشترى المستثمرون العملات عالية المخاطر وسط رهان على أن التداعيات الكاسحة للجائحة قد ولّت.

وانخفض مؤشر يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.2% في التعاملات المبكرة في لندن إلى 96.416.

وازدادت الإصابات بفيروس كورونا مطلع الأسبوع في الولايات المتحدة وسجلت فلوريدا زيادة تفوق 15 ألف حالة جديدة في 24 ساعة وهو رقم قياسي يتجاوز ذروة نيويورك في نيسان/ أبريل.

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ويبدأ موسم إعلان النتائج في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري وسيعطي نافذة أخرى لتقييم حجم الأضرار فضلا عن مدى التعافي من الجائحة. وزاد اليورو 0.26% إلى 1.1328 دولار، محافظا على اتجاه صعودي بطيء منذ أواخر الشهر الماضي.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.2641 دولار، مقتربا من ذروة ثلاثة أسابيع عند 1.2668 دولار التي لامسها الشهر الماضي. وتقدم الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.6975 دولار أميركي.

وقال كبير استراتيجيي سوق الصرف في ميزوهو للأوراق المالية، ماسافومي ياماموتو، إنه "شاهدنا انتعاشا سريعا بعد تراجع سريع في بيانات اقتصادية شتى. لكن بالنظر إلى الأمام، فإن التحسن قد يتباطأ أو قد يشهد حتى تدهورا نظرا لموجة الإصابات الثانية".

وصعد الدولار قليلا أمام العملة اليابانية التي تعد ملاذا آمنا إلى 106.95 ين ليظل قرب أقل مستوى في أسبوعين 106.635 ين المسجل يوم الجمعة الماضي.