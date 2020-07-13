حيفا: تصريح ادعاء ضد مشتبه بطعن ابنته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الاثنين، تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان المدينة، وذلك للاشتباه بأنه طعن ابنته وتسبب لها بجراح خطيرة.
واعتقلت الشرطة، قبل نحو أسبوعين، المشتبه به (53 عاما) من سكان المدينة، بضلوعه بطعن ابنته (20 عاما) في منزله، والتسبب بإصابتها بجراح خطيرة.
هذا، ومددت المحكمة اعتقال المشتبه به، من وقت لآخر، إلى أن قدمت النيابة تصريح ادعاء ضده، وستقدم لائحة اتهام وطلب لتمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه، في الأيام القريبة.
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