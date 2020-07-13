ألمانيا تأسف لقرار تركيا بشأن آيا صوفيا

الإثنين 13 يوليه 2020

وجهت ألمانيا، اليوم الاثنين، انتقادات لتركيا على خلفية قرار تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، معربة في الوقت نفسه عن أسفها تجاه تلك الخطوة.



وعبر متحدث باسم الحكومة الألمانية عن شعور برلين بالأسف إزاء قرار تركيا تحويل المتحف إلى مسجد، مضيفا أن بلاده تتابع عن كثب تنفيذ القرار بشأن هذه "التحفة الفنية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه كان يجب التشاور مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) حول تغيير وضع موقع مدرج على قائمة التراث الثقافي العالمي، وذلك لم يحدث.

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وكان كلا المتحدثين يدليان بتصريحات لمؤتمر صحفي حكومي اعتيادي اليوم الاثنين.

ومن واشنطن إلى باريس مرورا باليونسكو وخصوصا الدول الأرثوذكسية كروسيا واليونان، توالت الانتقادات للقرار الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة.

وآيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوّجون أباطرتهم فيها.

وهي مدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في إسطنبول.