- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأمنية في العراق تعلن إحباط مخطط إرهابي استهدف العاصمة بغداد والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يوليه 2020
أعلنت السلطات الأمنية في العراق إحباط مخطط إرهابي استهدف العاصمة بغداد.
وكان قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بالعراق، الفريق ركن قوات خاصة سعد حربيه، أعلن عن انطلاق عملية أمنية لمطاردة فلول تنظيم داعش في قضاء الدبس وحماية الحقول وآبار النفط.
وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة - وفقاً لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن عملية نوعية انطلقت تزامناً مع بدء المرحلة الرابعة لعمليات «أبطال العراق»؛ لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في قضاء الدبس وتأمين الحماية للمنشآت النفطية.
وأشار إلى أنه جرى تدمير عدد من المضافات للتنظيمات الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية؛ بمشاركة قيادة الفرقة السادسة شرطة اتحادية وفوج مغاوير الفرقة الخامسة شرطة الاتحادية ولواء 56 حشد عشائري بالعملية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأمنية في العراق تعلن إحباط مخطط إرهابي استهدف العاصمة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.