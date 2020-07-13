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شرطة تعز تكرم أفراد طقم الحملة الأمنية المرابط في جولة المسبح

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 13 يوليه 2020

كرمت إدارة شرطة محافظة تعز، أفراد طقم الحملة الأمنية المرابطين في جولة المسبح  تقديرا ليقظتهم  العالية وحسهم الأمني الرفيع وتفانيهم في أداء الواجب الأمني.

 

ويأتي هذا التكريم تقديرا لأفراد طقم الحملة الأمنية على تواجدهم وانضباطهم الكبير أثناء التعقيب عليهم من قبل مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي في وقت متأخر من الليل وهم في أتم الجاهزية والإستعداد.

 

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كما يأتي في سياق تقدير إدارة شرطة المحافظة للجهود التي يبذلها ضباط وصف وأفراد الأمن بمختلف الوحدات والمصالح والإدارات الأمنية في جميع المربعات المختلفة للمدينة، حفاظا على استقرار الحياة العامة للمواطنين.

 

وعبر أفراد الطقم عن امتنانهم وشكرهم الكبير لقيادة شرطة تعز ممثلة بالعميد منصور الأكحلي، على حرصه الدائم في تشجيع منتسبي الجهاز الأمني في مختلف أجهزة الشرطة في المحافظة ورفع روحهم المعنوية، وتقدير جهودهم الأمنية التي يبذلونها للحفاظ على السكينة العامة في المدينة.

 

وتم التكريم بواسطة  مدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي

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