شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: تركيا ترسل متشددين إلى ليبيا وليس فقط مرتزقة والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يوليه 2020 أفاد المرصد السوري، بأن تركيا ترسل متشددين إلى ليبيا وليس فقط مرتزقة. وأضاف المرصد، بأن تركيا تنقل مرتزقة من جنسيات مختلفة إلى ليبيا. Advertisements ورفض وزير خارجية تركيا أي وقف للنار في ليبيا في الوقت الحالي. وقال وزير الخارجية التركي، إن إعلان وقف النار في ليبيا الأن ليس في مصلحة حكومة الوفاق

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