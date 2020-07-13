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تركيا تواصل تأجيج الصراع في ليبيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 13 يوليه 2020

تواصل تركيا تأجيج الصراع في ليبيا حيث أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق غير الدستورية ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

 

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المرتزقة المسلحين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن ارتفعت إلى نحو 16 ألف و100 شخص من الجنسية السورية بينهم 340 طفلا دون سن الـ18.

 

وبحسب المرصد، فإن مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا عاد منهم نحو 5600 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل أنقرة جلب المزيد من عناصر الفصائل إلى معسكراتها وتدريبهم.

 

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وذكر المرصد أن قادة الفصائل الموالية لتركيا تقوم بعمليات سرقة من المستحقات المالية المخصصة للعناصر.

 

وفي وقت سابق من اليوم، رفضت تركيا وقف إطلاق النار في ليبيا، وقال وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو إن "الإعلان عن وقف لإطلاق النار الآن لن يكون في مصلحة حكومة الوفاق".

 

وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 470 مسلحا بينهم 33 طفلا دون سن الـ 18، ومن ضمنهم أيضا قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

 

ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين.

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