شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة ألمانية: "كورونا" حرم 10 مليون طفل من التعليم والان نبدء بالتفاصيل
حذرت منظمة "انقذوا الأطفال" الألمانية المعنية بإغاثة الأطفال من أزمة عالمية في التعليم جراء جائحة كورونا.
وجاء في تقرير للمنظمة نشر اليوم الاثنين في برلين أنه حتى نهاية هذا العام من الممكن أن يُحرم نحو عشرة ملايين طفل من الحصص الدراسية، خاصة الفتيات في الدول الفقيرة أو مناطق النزاعات، حيث يُجبرن على عمالة الأطفال أو الزواج المبكر بسبب إغلاق المدارس والمشكلات الاقتصادية.
وطالبت المنظمة المقرضين تأجيل سداد الديون بالنسبة للدول الأشد فقرا، كما أكدت ضرورة ضمان حصول الأطفال على إمكانيات التعلم عبر الإنترنت والحماية خلال إغلاق المدارس.
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