شكرا لقرائتكم خبر عن في أول اجتماع أوروبي مباشر: العلاقات مع تركيا على المحك والان نبدء بالتفاصيل
يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التركيز على القضايا المثيرة للازمات في اجتماعهم المقرر اليوم الاثنين، في أول لقاء مباشر لهم منذ تفشي فيروس كورونا.
وقال مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن " أهم نقطة نقاش" سوف تكون علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.
وأضاف" أنتم تعلمون أن تلك العلاقات مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحالي".
جدير بالذكر أن عدة قضايا تساهم في توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ابتداء من وضع حقوق الانسان في البلاد إلى الخلافات حول استخدام شرق البحر المتوسط، والجدل بشأن تحويل متحف أيا صوفيا إلى مسجد.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول اجتماع أوروبي مباشر: العلاقات مع تركيا على المحك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.