شكرا لقرائتكم خبر عن في أول اجتماع أوروبي مباشر: العلاقات مع تركيا على المحك والان نبدء بالتفاصيل

يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التركيز على القضايا المثيرة للازمات في اجتماعهم المقرر اليوم الاثنين، في أول لقاء مباشر لهم منذ تفشي فيروس كورونا.

وقال مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن " أهم نقطة نقاش" سوف تكون علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

وأضاف" أنتم تعلمون أن تلك العلاقات مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن عدة قضايا تساهم في توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ابتداء من وضع حقوق الانسان في البلاد إلى الخلافات حول استخدام شرق البحر المتوسط، والجدل بشأن تحويل متحف أيا صوفيا إلى مسجد.