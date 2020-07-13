شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: صواريخ الحوثي تجاه المملكة اعتداءات إرهابية جبانة والان نبدء بالتفاصيل

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثى الانقلابية 7 طائرات بدون طيار و4 صواريخ باليستية باتجاه المملكة صباح اليوم الاثنين، والتى اعترضتها قوات التحالف العربى لدعم الشرعية بقيادة المملكة.

وقال السُّلمى إن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة التى تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية فى المملكة ، يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن ميليشيا الحوثى الإنقلابية تنفذ أجندات وسياسات النظام الايرانى العدوانية فى زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتقويض جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث.

وطالب رئيس البرلمان العربى المجتمع الدولى بإلزام النظام الإيرانى بوقف ممارساته وانتهاكاته المتمثلة بتزويد ميليشيا الحوثى الانقلابية بالسلاح، والتى أكدها بوضوح التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الصادر فى الرابع من شهر يوليو الحالى، والذى أكد تورط النظام الإيرانى المستمر فى توريد الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى ميليشيا الحوثى الإنقلابية فى اليمن، وانتهاكاته المستمرة لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 .

وأشاد السلمى بما وصفها بالكفاءة العالية لقوات التحالف العربى لدعم الشرعية بقيادة المملكة فى التصدى لهذه الهجمات الإرهابية المتكررة، مثمنا عاليا الجهود التى يقوم بها التحالف لحماية المدنيين والأعيان المدنية فى المملكة وإفشال الأهداف الخبيثة لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربى التام مع المملكة، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.