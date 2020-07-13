شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتي: إطلاق الصوايخ الحوثية تجاه المملكة "عدوان سافر" والان نبدء بالتفاصيل

أدانت جمهورية جيبوتي عملية إطلاق المليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار "مفخخة" من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة.

وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمه في تصريح له: "إن إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة تجاه الأعيان والمناطق المدنية المأهولة بالسكان يعد عدوانًا سافرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومخالف للقانون الدولي الإنساني".

وجدد وقوف وتضامن بلاده الدائم مع المملكة ضد هذا العدوان السافر.