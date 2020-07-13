بالصور: تعرف الى أغلى الأطعمة في العالم

يحب الجميع تذوق أغلى المواد الغذائية الموجودة في العالم. لا يرجع ذلك إلى تجربة طعام راقٍ، ولكنها المكونات الأساسية التي تكون نادرة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى مهارة الشيف الطاهي للطعام. فقط تخيل طبقك الذي يتكون من مكونات باهظة الثمن بشكل مثير للسخرية. لذا، دعنا نتعرف على أغلى الأطعمة في العالم بحسب موقع «lifebuzz» والتي ستفرغ محفظتك:

1- fois gras

عادة ما يتكون هذا الطبق من كبد البط أو الإوز التي تم تسمينها بشكل خاص له ملمس ناعم ويحبه عشاق الطعام. ستحتاج إلى الكثير من المال لطلب هذا الطبق. في عام 2016، كلف 2 رطل من Foie Gras مثة وخمسون دولاراً.

2. الكمأ الأبيض





عادة ما يتم دمجها في الأطباق الفاخرة، وهي واحدة من الأطعمة باهظة الثمن في العالم. توجد بكثرة في إيطاليا وتباع بسعر يصل إلى 7000 يورو للكيلوغرام الواحد. تميل المطاعم في جميع أنحاء العالم إلى تقديمها مع البيض المخفوق. عادة ما يتم دمجها في الأطباق الفاخرة، وهي واحدة من الأطعمة باهظة الثمن في العالم. توجد بكثرة في إيطاليا وتباع بسعر يصل إلى 7000 يورو للكيلوغرام الواحد. تميل المطاعم في جميع أنحاء العالم إلى تقديمها مع البيض المخفوق. 3. الفانيليا

إنها نبتة معروف أنها غالية الثمن، تزهر الزهرة فقط لبضع ساعات في 12 شهراً، وتترك القليل من التلقيح. لن تجدها متاحة على نطاق واسع في أي سوق. إنها نبتة معروف أنها غالية الثمن، تزهر الزهرة فقط لبضع ساعات في 12 شهراً، وتترك القليل من التلقيح. لن تجدها متاحة على نطاق واسع في أي سوق. 4. البطيخ الدينسوكي



تم بيع أندر نوع من البطيخ في المزاد العلني في اليابان بسعر قياسي 6100 دولار لأن هذا البطيخ ليس عادياً وتتميز قشرته بأنها سوداء اللون. تم بيع أندر نوع من البطيخ في المزاد العلني في اليابان بسعر قياسي 6100 دولار لأن هذا البطيخ ليس عادياً وتتميز قشرته بأنها سوداء اللون. 5- الزعفران

لم تخلُ قائمة الأعلى ثمناً من التوابل، حيث إن الزعفران يعتبر من أغلى الأطعمة، كما أنه الأغلى على الإطلاق من بين التوابل، حيث إن الرطل الواحد من الزعفران يصل سعره إلى 2000 دولار أمريكي؛ لأن الحصول على هذا الرطل الواحد يحتاج لزراعة مساحة تعادل مساحة ملعب لكرة القدم، بالإضافة لقيمته الغذائية، كونه يحتوي على عناصر مضادة للأورام السرطانية، وتشتهر بزراعته كشمير بالهند، وإيران، وأسبانيا.

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ومن أسباب ارتفاع ثمنه أيضاً عملية إعداده المعقدة، حيث إن زهور الزعفران تقطف يدوياً أولاً، ثم تجفف قبل أن يتم حفظها داخل عبوات محكمة الغلق. 6. الكافيار

يتوافر الكافيار بكثره في لندن، ولكن يعتبر من أطعمة الأغنياء فقط؛ لأن تغليفه وحده يستحق ثروة لأنه يباع في عبوات من الصفيح مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطاً. ويباع هذا الكافيار مقابل 25000 دولار. يتوافر الكافيار بكثره في لندن، ولكن يعتبر من أطعمة الأغنياء فقط؛ لأن تغليفه وحده يستحق ثروة لأنه يباع في عبوات من الصفيح مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطاً. ويباع هذا الكافيار مقابل 25000 دولار. 7. Yubarki King Melon



بعد البطيخ الأسود، نقدم لك البطيخ الذي لا توجد له صلة بالبطيخ بتاتاً. هو في الحقيقة برتقال من الداخل، ولكن الطعم يبعد عن أي مذاق فاكهة، فهو يتميز بنسبه من حلاوة الطعم غير العادية. يكلف البطيخ يوباري حوالي 5000 دولار للقطعة. هذا الطعام مطلوب كثيراً ويتطلب مزادات لبيعه. بعد البطيخ الأسود، نقدم لك البطيخ الذي لا توجد له صلة بالبطيخ بتاتاً. هو في الحقيقة برتقال من الداخل، ولكن الطعم يبعد عن أي مذاق فاكهة، فهو يتميز بنسبه من حلاوة الطعم غير العادية. يكلف البطيخ يوباري حوالي 5000 دولار للقطعة. هذا الطعام مطلوب كثيراً ويتطلب مزادات لبيعه. 8. عش الطائر (الأحمر)



عادةً بثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأصفر. الحساء الأحمر مشهور على نطاق واسع بسبب سعره، بالطبع. يتم الحصول عليه من مزارع جنوب شرق آسيا ويباع بأسعار مذهلة. وهو إحدى الأكلات المميزة التي يشتهر بها المطبخ الصيني الذى يقدم هذه الوجبة منذ 400 عام، وهو يصنع من أعشاش طائر السمان، والتي تقوم ببناء العش بواسطة لعابها، مما ينتج في النهاية مادة جيلاتينية، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الحديد والكاسيوم والبوتاسيوم، وبناء العُش الواحد يستغرق حوالى 35 يوماً ويباع الحساء الأحمر عادة بأكثر من 10000 دولار للوعاء.