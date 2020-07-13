بالصور: تعرف الى أغلى الأطعمة في العالم

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1- fois gras
عادة ما يتكون هذا الطبق من كبد البط أو الإوز التي تم تسمينها بشكل خاص له ملمس ناعم ويحبه عشاق الطعام. ستحتاج إلى الكثير من المال لطلب هذا الطبق. في عام 2016، كلف 2 رطل من Foie Gras مثة وخمسون دولاراً.
3. الفانيليا
4. البطيخ الدينسوكي
تم بيع أندر نوع من البطيخ في المزاد العلني في اليابان بسعر قياسي 6100 دولار لأن هذا البطيخ ليس عادياً وتتميز قشرته بأنها سوداء اللون.
5- الزعفران
لم تخلُ قائمة الأعلى ثمناً من التوابل، حيث إن الزعفران يعتبر من أغلى الأطعمة، كما أنه الأغلى على الإطلاق من بين التوابل، حيث إن الرطل الواحد من الزعفران يصل سعره إلى 2000 دولار أمريكي؛ لأن الحصول على هذا الرطل الواحد يحتاج لزراعة مساحة تعادل مساحة ملعب لكرة القدم، بالإضافة لقيمته الغذائية، كونه يحتوي على عناصر مضادة للأورام السرطانية، وتشتهر بزراعته كشمير بالهند، وإيران، وأسبانيا.
6. الكافيار
7. Yubarki King Melon
بعد البطيخ الأسود، نقدم لك البطيخ الذي لا توجد له صلة بالبطيخ بتاتاً. هو في الحقيقة برتقال من الداخل، ولكن الطعم يبعد عن أي مذاق فاكهة، فهو يتميز بنسبه من حلاوة الطعم غير العادية. يكلف البطيخ يوباري حوالي 5000 دولار للقطعة. هذا الطعام مطلوب كثيراً ويتطلب مزادات لبيعه.
8. عش الطائر (الأحمر)
عادةً بثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأصفر. الحساء الأحمر مشهور على نطاق واسع بسبب سعره، بالطبع. يتم الحصول عليه من مزارع جنوب شرق آسيا ويباع بأسعار مذهلة. وهو إحدى الأكلات المميزة التي يشتهر بها المطبخ الصيني الذى يقدم هذه الوجبة منذ 400 عام، وهو يصنع من أعشاش طائر السمان، والتي تقوم ببناء العش بواسطة لعابها، مما ينتج في النهاية مادة جيلاتينية، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الحديد والكاسيوم والبوتاسيوم، وبناء العُش الواحد يستغرق حوالى 35 يوماً ويباع الحساء الأحمر عادة بأكثر من 10000 دولار للوعاء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.