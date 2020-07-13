العراق يسجل اليوم 2229 اصابة بكورونا و2274 حالة شفاء

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 15380) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 698012)".

وسجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2274) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

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