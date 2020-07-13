العراق يسجل اليوم 2229 اصابة بكورونا و2274 حالة شفاء

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 15380) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 698012)".
وسجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2274) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الكرخ 283
مدينة الطب 10
النجف الأشرف 116
السليمانية 10
أربيل 68
دهوك 6
كربلاء 110
كركوك 60
ديالى 75
واسط 8
البصرة 149
ميسان 118
بابل 88
الديوانية 171
ذي قار 254
الأنبار 14
نينوى 26
صلاح الدين 190
- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2229 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 374
بغداد الكرخ 337
مدينة الطب 64
النجف 132
السليمانية 159
أربيل 85
دهوك 10
كربلاء 103
كركوك 89
ديالى 85
واسط 55
البصرة 173
ميسان 20
بابل 159
الديوانية 111
ذي قار 199
الأنبار 16
المثنى 23
نينوى 22
صلاح الدين 13
- الوفيات 100 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ 11
مدينة الطب 3
السليمانية 9
اربيل 5
كربلاء 5
كركوك 8
ديالى 1
واسط 1
البصرة 10
ميسان 5
بابل 8
الديوانية 7
ذي قار 6
نينوى 1
صلاح الدين 1
مجموع الشفاء : 46998
مجموع الأصابات : 79735
الراقدين الكلي: 29487
الراقدين في العناية المركزة: 412
مجموع الوفيات: 3250
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