ودام زواج الثنائي 28 عاما، ولديهما ثلاثة أطفال. وحظيت بريستون بمسيرة مهنية طويلة خلال التمثيل في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وظهرت في بعض الأعمال مع زوجها، بما في ذلك فيلم Battlefield Earth عام 2000.
وولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي "ميس تشيف" عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو "سيكريت أدميرير".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صراع مع السرطان.. وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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