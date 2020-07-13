وقود مجاني من النفط إلى المولدات الأهلية مقابل تخفيض الأسعار وزيادة ساعات التجهيز

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة النفط تتبرع بالوقود مجاناً إلى المولدات الأهلية مقابل تخفيض الأسعار وزيادة ساعات التجهيز".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك جاء بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

