أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة النفط بالتبرع بالوقود إلى المولدات الأهلية مقابل تخفيض الأسعار وزيادة ساعات التجهيز.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة النفط تتبرع بالوقود مجاناً إلى المولدات الأهلية مقابل تخفيض الأسعار وزيادة ساعات التجهيز".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك جاء بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك جاء بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
كانت هذه تفاصيل خبر وقود مجاني من النفط إلى المولدات الأهلية مقابل تخفيض الأسعار وزيادة ساعات التجهيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.