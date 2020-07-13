ستولتنبرج يدعو إلى توسيع تعاون الناتو على المستوى الدولي

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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستوتلنبرج

في الجدل جول السياسة الغربية تجاه الصين، طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستوتلنبرج، بتعزيز تعاون الناتو على المستوى الدولي.

وقال ستولتنبرج في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين إنه يتعين على الحلف التعاون مع شركاء مثل أستراليا ونيوزيلندا وكورويا الجنوبية واليابان.

وأضاف ستولتنبرج: "ميزان القوى العالمي يتزحزح، ويتعين علينا ضمان أننا نحافظ على تفوقنا التكنولوجي"، مضيفا أنه يتعين التفريق في موقف الناتو تجاه الصين بين التواجد العسكري والمبادرات السياسية.

وفي إشارة إلى قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها نهاية هذا الأسبوع، دعا ستولتنبرج إلى جهود دفاعية مشتركة، موضحا أن هذا من الممكن أن يخلق قدرات عسكرية جديدة ويحسن توزيع الأعباء داخل الحلف، وقال: "هذا أمر جيد لأوروبا والناتو والاقتصاد".

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تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الطارئ للاتحاد الأوروبي سيدور على وجه الخصوص حول الإطار المالي للاتحاد للسنوات المقبلة وبرنامج بالمليارات للسيطرة على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

ومن ناحية أخرى، طالب ستولتنبرج بدراسة دقيقة للمخاطر التي قد تنجم عن استثمارات من دول طرف ثالث في مشروعات مهمة للبنية التحتية، وذلك على خلفية مشاركة محتملة

لشركات صينية في إنشاء شبكات اتصالات في الاتحاد الأوروبي، وقال: "في هذه المجالات يتعين علينا تكثيف تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي".

وذكر ستولتنبرج أن أحد أهم مهام الناتو خلال الأعوام المقبلة تتركز في التوجيه المضاد لسباق التسلح الجديد المنذر، موضحا أن هناك حاجة إلى نوع جديد من الرقابة على التسلح، بمساعدة تكنولوجيات جديدة والذكاء الاصطناعي، مطالبا إشراك الصين أيضا في هذه العملية، وقال: "البلد بصدد كسب الصدارة التكنولوجية، على سبيل المثال في مجال الذكاء الاصطناعي".