خروج آخر مجموعة من المتعافين من كورونا من المستشفى الميداني في "دبي باركس آند ريزورتس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، خروج آخر مجموعة من المرضى المتعافين من فيروس كوفيد-19 من المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه في "دبي باركس آند ريزورتس". وجاء ذلك في حفل خاص أقيم صباح يوم الاثنين 13 يوليو للإعلان عن انتهاء مهام المستشفى الميداني وإزالته. وكانت "صحة" قد أعلنت تباعاً وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية عن خلو العديد من المنشآت الصحية التابعة لها من حالات كوفيد-19 ومن بينها؛ مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى توام وعدد من المستشفيات في منطقة الظفرة.

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وكان المستشفى الميداني في "دبي باركس آند ريزورتس" قد تم إنشاؤه في غضون ثلاثة أسابيع ضمن ثلاثة مستشفيات ميدانية عملت "صحة" على تأسيسها في شهر أبريل الماضي. كإجراء احترازي واستعداداً لتزايد أعداد المرضى. ومنذ استقباله لأولى حالات كوفيد-19 يوم 24 أبريل، قدم المستشفى الميداني بقدرته الاستيعابية التي بلغت 1200 سرير خدماته لأكثر من 2300 من مصابي كوفيد-19، وذلك وفق الإجراءات العلاجية التي حددتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي.

وخلال الاحتفالية، وجهت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) خالص شكرها وتقديرها لشركائها في حكومة دبي والهيئات الخدمية الداعمة الذين لعبوا دوراً أساسياً في إنشاء وتشغيل المستشفى الميداني وفي مقدمتهم "دبي باركس آند ريزورتس" ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشرطة دبي والدفاع المدني بدبي وهيئة الطرق والمواصلات وبرنامج "المارشال الإماراتي" للتطوع.