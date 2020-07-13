السلطات الأمنية في العراق تعلن إحباط مخطط إرهابي استهدف العاصمة بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق إحباط مخطط إرهابي استهدف العاصمة بغداد.



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وكان قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بالعراق، الفريق ركن قوات خاصة سعد حربيه، أعلن عن انطلاق عملية أمنية لمطاردة فلول تنظيم داعش في قضاء الدبس وحماية الحقول وآبار النفط.

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة - وفقاً لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن عملية نوعية انطلقت تزامناً مع بدء المرحلة الرابعة لعمليات «أبطال العراق»؛ لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في قضاء الدبس وتأمين الحماية للمنشآت النفطية.

وأشار إلى أنه جرى تدمير عدد من المضافات للتنظيمات الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية؛ بمشاركة قيادة الفرقة السادسة شرطة اتحادية وفوج مغاوير الفرقة الخامسة شرطة الاتحادية ولواء 56 حشد عشائري بالعملية.