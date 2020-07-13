شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية التركي: سنبدأ التنقيب شرق المتوسط بموجب الاتفاقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020 أنقرة - الخليج 365 أعلنت تركيا أنها ستبدأ التنقيب شرق المتوسط.

Advertisements وذكرت قناة العربية في نبأ عاجل بأن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن الإثنين، أن تركيا ستبدأ التنقيب شرق المتوسط بموجب الاتفاقية التى تم توقيعها مع حكومة الوفاق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية التركي: سنبدأ التنقيب شرق المتوسط بموجب الاتفاقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.