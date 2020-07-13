وزراء بريطانيا: كمّامات .. لا كمّامات!

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رغم ملاحظات اعتبرت دعما من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي لارتداء الكمامات الواقية، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن الناس ما زالوا يتعلمون كيفية استخدام أغطية الوجه.

وتشير الإرشادات الرسمية لحكومة المملكة المتحدة إلى أن الأدلة حول ارتداء غطاء الوجه "لا تحميك" من الفيروسات التاجية. لكن التوجيه يضيف: "إذا كنت مصابًا ولكن لم تظهر عليك أعراض بعد، فقد يوفر بعض الحماية للآخرين الذين تتعامل معهم عن قرب".

وتعتبر أغطية الوجه في إنكلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية إلزامية عند السفر بوسائل النقل العام. كما أنها إلزامية أيضًا في المتاجر الاسكتلندية، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال في إنكلترا.

ويُطلب من الناس في مقاطعة ويلز ارتداء أغطية للوجه حيث يكون التباعد الاجتماعي غير ممكن، ولكن لم يتم إلزامهم.

صورتان من شاشة (سكاي نيوز) .. وزيرا الداخلية خارج وداخل الاجتماع

ويشار إلى أنه كان تم تصوير وزيرة الداخلية البريطانية وهي ترتدي قناعًا عندما التقت نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانين يوم أمس الأحد خارج مكان الاجتماع في منطقة كاليه لإجراء محادثات حول الهجرة وأمن الحدود، ولكنها لم تكن ترتدي واحدا عندما تحادثا في الداخل.

وقال وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند لقناة (سكاي نيوز) "أرتدي قناع وجه في مكان مغلق إذا كنت في مكان لم أكن فيه من قبل كمتجر صغير أو صيدلية".

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وأضاف: "أعتقد أنه من المهم أن أبذل جهدي ليس لمنع الإرسال غير المقصود فحسب، ولكن أيضًا لطمأنة الآخرين أن المساحة التي يتواجدون فيها آمنة قدر الإمكان."

ولدى سؤاله عما إذا كانت وزيرة الداخلية السيدة باتيل قد قدمت رسالة مربكة بشأن ارتداء القناع ، قال الوزير باكلاند: "أعتقد أن الناس ما زالوا يتعلمون كيفية استخدام أغطية الوجه، لقد رأينا بلدانًا أخرى تستخدمها بشكل معتاد والناس لديهم خبرة كبيرة جدًا في معرفة كيفية استخدامها".

أمر معقول

وأضاف وزير العدل: "إذا كنت ذاهبًا إلى متجر قريب جدًا من هنا، أعتقد أن وضع غطاء الوجه أمر معقول وآمن للقيام به".

وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات لأنها قدمت رسائل مختلطة على أغطية الوجه، لكن وزير العدل شدد على "أن الناس بحاجة إلى الثقة في التوصل إلى أحكامهم الخاصة". وقال "أعتقد أن الفطرة السليمة للشعب البريطاني هي شيء يقلل من تقدير السياسيين على مسؤوليتهم."

وأضاف باكلاند: "النقطة التي أطرحها هي أنه من المهم أن نعطي نفس الثقة لأولئك الأشخاص الذين لم يخرجوا بعد، لأن هناك عددا من الأشخاص الذين لا يزالون يشعرون بعدم اليقين".

وقال وزير العدل: "دعونا لا ننسى أن لدينا عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين لا يزالون تحت قرار العزل الذي سينتهي في نهاية الشهر. أريد أن أتأكد من أن الأشخاص في هذه الفئة يشعرون بالثقة والأمان حتى يتمكنوا من الذهاب إلى أماكن التسوق في مناطقهم وأشعر بأن الآخرين مهذبون ويمنحونهم أكبر مساحة آمنة قدر الإمكان."

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