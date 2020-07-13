مجلس الشيوخ 2020.. تقدم 3 مرشحين جدد في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
شهدت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، والمستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة، حالة من الهدوء، في ثالث أيام استقبال أوراق الترشيح.
وتقدم للجنة 3 مرشحين جدد، ليرتفع إجمالي المرشحين منذ فتح الباب الترشيح وحتى الآن 25 مرشحا، بينهم 5 سيدات للمنافسة على 6 مقاعد فردية مخصصة للمحافظة.
وتسلم ياسر جاد أمين اللجنة "أمين عام المحكمة" أوراق ترشيح، محمد عبدالسلام أبو السعود، من العبور، بكالوريوس هندسة رقم 23، والمرشح أحمد عبدالله صابر إسماعيل من القناطر ليسانس آداب رقم 24، ومحمد أحمد علي أحمد من الخانكة ليسانس حقوق رقم 25 في القائمة.
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