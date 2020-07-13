محافظ بني سويف: بدء توصيل الغاز الطبيعي لمدينة سمسطا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، إشارة بدء تشغيل مشروع الغاز الطبيعي لمدينة سمسطا، والذي يخدم 4 آلاف عميل حاليًا في مرحلته الأولى، ويستهدف 15 ألف عميل في مراحله التالية.

جاء بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب.

استمع المحافظ لعرض موجز عن الموقف التنفيذي من القائمين على تنفيذ المشروع، والذين أوضحوا أنه جرى تقسيم المدينة إلى 5 قطاعات بمتوسط 3 آلاف وحدة سكنية بكل قطاع، إذ بلغت نسبة إتمام أعمال الخطوط الرئيسية 90%، بينما بلغ معدل تنفيذ التركيبات 35%، ونسبة تنفيذ أعمال شبكات الضغط المنخفض 60%، وجرى الانتهاء من أعمال محطة تخفيض الضغط رقم "1" ودخولها الخدمة لتشغيل المرحلة الأولى التي جرى افتتاحها ويستفيد منها 4000 عميل، ومستهدف توصيل الغاز الطبيعي لجميع المخابز البلدية بالمدينة بدلاُ من السولار.