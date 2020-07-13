فلسطين: استمرار فتح المساجد في المحافظات غير المصابة وتعليق صلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - أ ش أ

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسام أبو الرب، إن جميع المساجد في المحافظات غير المصابة بفيروس كورونا (أريحا، طولكرم، جنين، قلقيلية، سلفيت، طوباس)، ستبقى مفتوحة مع استمرار تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة في كافة المساجد حتى صدور تعليمات جديدة.

وأوضح أبو الرب - في بيان اليوم الإثنين، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع قرار رئيس الوزراء محمد أشتية بخصوص تنظيم عمل القطاعات المختلفة، للحد من تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن، والقرى والبلدات والمخيمات.

وأشار إلى أنه سيتم مراعاة وضع البلدات والقرى التي بها إصابات في هذه المحافظات، بحيث تبقى المساجد بها مغلقة لكافة الصلوات إلى حين صدور تعليمات بالخصوص وأنه جاري التنسيق مع المحافظين بالخصوص كل في محافظته.

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وبين أبو الرب أن المحافظات المصابة (الخليل، بيت لحم، القدس، رام الله والبيرة، نابلس) تبقى المساجد مغلقة في كافة القرى والبلدات والمخيمات التابعة لها، ويقوم مدراء الأوقاف فيها بالتنسيق مع المحافظ في كل محافظة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب في البلدات غير المصابة أو موبوءة مع إبقاء خطبة وصلاة الجمعة معلقة إلى حين صدور تعليمات جديدة .

وأكد ضرورة استمرار المصلين باتخاذ إجراءات السلامة الصحية المعمول بها، وإحضار سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين وقاية لهم وللآخرين وعدم المصافحة والتقبيل وعدم التجمهر أمام المساجد.

ودعا أبو الرب كافة الأئمة والمؤذنين إلى حث المواطنين ومرتادي المساجد على ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، واتباع التعليمات التي تصدر عن جهات الاختصاص.