طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب تأخر افتتاح مركز العلوم والتكنولوجيا في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

قدم النائب البرلماني عبد الحميد كمال طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم حول تأخر افتتاح مركز العلوم والتكنولوجيا بالسويس.

وطالب كمال في الطلب المقدم للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بتوجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء الدكتور طارق شوقي وسؤاله عن إنفاق ما يزيد عن 60 مليون جنيه على المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالسويس، والذي تغير اسمه إلى مركز العلوم التكنولوجيا، ولم يفتتح بشكل رسمي.

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وأضاف النائب في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن عمال تجهيز 19 حوضا للأسماك والأحياء المائية لم تستكمل، رغم أهميتها ومساحتها التي تزيد عن 200 متر.

فضلا عن عدم وجود تعاقدات الصيانة الدورية للأجهزة والمصاعد الكهربائية والمعدات رغم أن المركز يعد الأول من نوعه في منطقة البحر الأحمر والقناة وسيناء ويعتبر الخامس على مستوى الجمهورية.

وأشار نائب السويس، إلى أن المركز الذي جرى إنشاؤه عام 2014، ورغم مضي 6 سنوات لم يجر الانتهاء من تشغيل حوض الأكواريوم والأحياء المائية، وأجل افتتاح المركز رغم تعاقب 3 محافظين عليه.