صور.. ضبط 500 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: شنت مديرية الصحة في أسوان، اليوم الاثنين، حملة تفتيش مكبرة استهدفت الأسواق وأماكن تداول المنتجات الغذائية والمطاعم داخل مدينة أسوان، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة. وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، أن الحملة شارك فيها أعضاء من مكتب مراقبة الأغذية، ومفتشي التموين، وأسفرت عن ضبط 509 كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وجرى التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير 5 محاضر جنح صحية وإخطار النيابة للتحقيق.

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