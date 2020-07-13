موسكو: عودة 68 لاجئًا سوريًّا إلى بلدهم خلال ال 24 ساعة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 68 لاجئا (منهم 20 امرأة و35 طفلا) عادوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم /الاثنين/ أنه لم يتم تسجيل عودة لاجئين من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي، مشيرا إلى عودة 18 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري طهرت مساحات من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 1.9 هكتار، إذ تم اكتشاف وتدمير 22 عبوة ناسفة.