روسيا تورد صنفا جديدا من النفط إلى الصين

وردت الشركة الروسية "جازبروم نفط"، الذراع النفطي لـ"جازبروم"، صنف جديد من النفط إلى الصين، التي تعتبر أحد أكبر مستهلكي موارد الطاقة في العالم ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت "جازبروم نفط"، في بيان اليوم الاثنين، إنها سلمت الصين 114 ألف طن من خام باسم Novy Port، والذي تم استخراجه في منطقة القطب الشمالي.

وأضافت الشركة الروسية أنها للمرة الأولى تقوم

بتزويد الصين بخام روسي تم استخراجه من منطقة القطب الشمالي.

ووفقا لبيانات "جازبروم نفط" فإنها منذ البدء بتصدير النفط المستخرج من منطقة القطب الشمالي قامت بشحن أكثر من 40 مليون طن من النفط، بما في ذلك الصنف Novy Port، إلى عملاء في الدول الأوروبية.

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سجلت روسيا، اليوم الاثنين، 6537 إصابة

و104 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 6615 إصابة و130 وفاة في الإحصائية السابقة.

بذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي وباء كورونا إلى 733699 إصابة و11439 حالة وفاة، مع وصول عدد المتعافين إلى أكثر من 504 آلاف بعد تسجيل 2960 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، حسب بيان لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن 25,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.