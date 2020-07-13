وزير الصحة الألماني يدعو إلى اليقظة لتفادي موجة ثانية من كورونا

قال ينس شبان، وزير الصحة الألماني، إن بلاده قادرة على منع حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في الخريف، إذا ظل الناس على يقظة، خصوصًا في موسم العطلات الصيفية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قال شبان في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إنه من المهم أن يبقى المسافرون إلى الخارج على يقظة، مضيفًا أنه "شعر بالقلق" إزاء صور للمصطافين وهم

ينظمون حفلات في جزيرة مايوركا الإسبانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، متجاهلين قواعد التباعد الاجتماعي.

قال: "أنا اتفهم نفاد صبر الناس، ولكن حيثما تكون هناك حفلات، يكون خطر الإصابة مرتفعا بصورة خاصة"، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالوقاية من العدوى في موسم العطلات على وجه الخصوص.

Advertisements

وتابع: " قد لا يتعين

علينا أن نتوقع تلقائيا موجة ثانية (من الوباء) في الخريف والشتاء. ولكن نحن معا، كمجتمع، نستطيع منع ذلك، كما فعلنا مرة من قبل، بمعنى كسر الموجة وإبقاء الوباء تحت السيطر".

وذكر شبان أن أكثر من 15,5 مليون شخص قاموا بتثبيت تطبيق ألماني للتحذير من كورونا وأن 500 ألف شخص خضعوا لاختبار كوفيد-19 الأسبوع الماضي، في أكبر عدد للفحوص منذ بدء الأزمة.

وسجلت ألمانيا حتى الآن نحو 199 ألف إصابة وأكثر من 9 آلاف وفاة بفيروس كورونا.