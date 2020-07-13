هونج كونج تكشف حقيقة معرفة الصين بتفشي كورونا

أعلنت جامعة هونج كونج مدى صحة ما صرحت به إحدى أساتذتها السابقين، المتخصصة في علم الفيروسات، بشأن أن الصين كانت تعلم بتفشي فيروس كورونا قبل فترة طويلة من الإعلان عنه، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقالت الجامعة إن عالمة الفيروسات، لي مينج يان، لم تدرس أبدًا انتقال فيروس كورونا "كوفيد-19" من شخص لآخر، ومزاعمها لا تستند إلى أي أساس علمي.
وأوضحت الجامعة في بيان نشرته على موقعها، أن يان كانت باحثة في جامعة
يذكر أنه في مقابلة حصرية لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية قالت العالمة الصينية الهاربة من البلاد، لي مينج يان، إن السلطات الصينية كانت تعرف بوجود فيروس مميت لكنها أحجمت عن الإعلان عنه.
وقالت العالمة إنها كانت من بينأوائل العلماء الذين درسوا الفيروس الجديد، بعد أن طلب منها مشرف المختبر، الدكتور ليو بون، عام 2019 النظر في مجموعة غريبة من فيروسات السارس القادمة من البر الرئيسي للصين في نهاية ديسمبر /كانون الأول2019.
وقالت يان: "إن حكومة الصين رفضت السماح للخبراء الأجانب، بمن فيهم الخبراء في هونج كونج، بالبحث معمقا حول الموضوع في الصين، لذا لجأتُ إلى أصدقائي للحصول على مزيد من المعلومات". فقد كان لديها، بحسب ما أوضحت في حديثها، شبكة واسعة من الاتصالات المهنية في مختلف المرافق الطبية في البر الرئيسي، بعد أن نشأت وأكملت قسطا طويلا من دراساتها هناك.
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