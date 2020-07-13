البرلمان العربي يُدين إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية 7 طائرات من دون طيار و4 صواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية صباح اليوم الإثنين، التي اعترضتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية.
أجندات وسياسات النظام الايراني العدوانية في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث .
قال رئيس البرلمان العربي، إن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة ، يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تنفذ
الحالي ، والذي أكد تورط النظام الإيراني المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن، وانتهاكاته المستمرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 .
وطالب المجتمع الدولي بإلزام النظام الإيراني بوقف ممارساته وانتهاكاته المتمثلة بتزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسلاح، والتي أكدها بوضوح التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في الرابع من شهر يوليو
وأشاد السلمي بما وصفها بالكفاءة العالية لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية المتكررة، مثمناً عالياً الجهود التي يقوم بها التحالف لحماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة وإفشال الأهداف الخبيثة لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها .
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