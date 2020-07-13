إيران تؤكد تعزيز تعاونها العسكري والاقتصادي مع سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن الوجود الإيراني في سوريا كان بناء على طلب من الحكومة السورية، وأكدت أن التعاون بين البلدين سيتواصل أكثر من السابق ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي اليوم، أن إيران موجودة في سوريا بطلب من الحكومة السورية.

وأكد موسوي أن "إيران ستواصل التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري مع سوريا، أكثر من السابق، وسيستمر حتى القضاء على الجماعات الإرهابية".

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ووقعت إيران وسوريا اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين، الأربعاء الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع عدد الإصابات إلى

257 ألفا و303 أشخاص.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سادات لاري إنه تم تسجيل 194 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في إيران 12 ألفا و829 شخصا.

وأضافت لاري أنه يوجد 3359 شخصا في حالة حرجة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 219 ألفا و993 شخصا حتى الآن.

وأشارت إلى أن مليونا و972 ألف شخص خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس "کورونا" في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.