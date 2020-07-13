كورونا تؤجل جلسات مجلس الأمة الكويتي

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، اليوم الإثنين، تأجيل عقد جلسة مجلس الأمة المقررة غدًا بسبب ظهور إصابات بمرض كورونا المستجد (كوفيد - 19) لمن تم فحصهم من النواب والعاملين في الأمانة العامة للمجلس.

وأوضح الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة إن قرار التأجيل جاء بناءً "على اتصالات هاتفية مع وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، وكتاب رسمي منه موجه لرئيس مجلس الامة بخصوص نتائج الفحوصات

التي ظهرت وتم عملها لمجموعة من النواب والعاملين في الامانة العامة لمجلس الأمة".وقال إنه وبناءً على هذا التقرير والنتائج التي توصي بعدم عقد جلسة الغد وبعد التشاور مع أعضاء مكتب المجلس سيتم تأجيل جلسة الغد ولن تكون هناك جلسة لأن هناك عددًا من الاصابات وهناك أيضًا من يحتاجون إلى إعادة فحص إضافة إلى عدد من المخالطين".ورفض ذكر أسماء أو أرقام المصابين وقال إن الأمر متعلق بصاحب الشأن ورئيس مجلس الأمة هو الذي سيبلغ عن جميع الإجراءات الاحترازية التي ستؤخذ وأصحاب الشأن سيبلغون من قبلي ومن قبل وزير الصحة". وبيّن أنه بناءً على نتائج الفحوصات تم اتخاذ قرار التأجيل حفاظََا على سلامة الجميع.وحول موعد الجلسة المقبلة قال الرئيس الغانم سيعلن في حينه عن موعد عقدها وسنعلن موعدًا جديدًا قبل الجلسة المقبلة بفترة لإعادة فحص النواب واتخاذ الإجراءات الصحية والطبية لمن ثبتت إصابتهم من الذين تم فحصهم وفقًا لتوصيات المراجع الصحية في البلاد".