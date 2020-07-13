كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فوز رئيس بولندا بولاية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية في بولندا، اليوم الاثنين، فوز الرئيس البولندي، أندريه دودا، بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد أمس الأحد، وذلك بعد فرز 99,97% من الأصوات.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس لجنة الانتخابات ، إن دودا، مرشح "حزب القانون والعدالة القومي" المحافظ الحاكم، حصل على 51,2% من أصوات الناخبين، مضيفا أن الأصوات المتبقية التي يجري فرزها، لن يكون لها تأثير يذكر على النتيجة النهائية للاقتراع.

Advertisements

وحصد الليبرالي، رافال تراسكوفسكي، رئيس بلدية العاصمة وارسو، ومرشح حزب "المنبر المدني" الوسطي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، 48,8% من الأصوات، وفقًا للجنة الانتخابات.

ويصور دودا نفسه مدافعا عن القيم الكاثوليكية في بولندا وبرامج الإعانات الاجتماعية السخية التي غيرت حياة الكثيرين، لا سيما في المناطق الريفية الأشد فقرا في البلاد.