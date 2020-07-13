كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فيتنام توافق على استئناف الرحلات التجارية إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة النقل الفيتنامية، اليوم الاثنين، إن فيتنام وافقت على استئناف الرحلات التجارية من وإلى الصين بعد أشهر من الإغلاق بسبب جائحة الفيروس التاجي، مشيرة إلى أن عدد الرحلات وتوقيتها لا يزال قيد المناقشة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

مع وجود 372 إصابة فقط دون وفيات، لم تشهد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أي إصابة مجتمعية بالفيروس منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، مما سمح لها ببدء استئناف النشاط الاقتصادي في وقت أقرب من العديد من البلدان الأخرى.

وكانت قد علقت فيتنام جميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى الصين وتوقفت عن إصدار تأشيرات للسياح الصينيين في فبراير بعد اكتشاف الحالات الأولى في البلاد، ولا يزال تعليق تأشيرة للسياح الصينيين ساريا. وقالت الوزارة في بيان إن سلطات الطيران في فيتنام والصين ستقرر متى ستستأنف الرحلات.

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الصين هي أكبر مصدر لفيتنام للسياح الأجانب وأكبر شريك تجاري. وشكل السائحون الصينيون ثلث 18 مليون سائح أجنبي زاروا فيتنام العام الماضي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الركاب القادمون من الصين سيخضعون لبرنامج الحجر الصحي المركزي في فيتنام الذي يستمر 14 يومًا والذي يتم تطبيقه حاليًا لزوار البلاد.

وقد ازدهرت السياحة الداخلية في فيتنام في غياب الوافدين الأجانب، الذين يمثلون عادة نصف إجمالي الإنفاق السياحي في البلاد. ولم يرد المسؤولون في هيئة الطيران المدني الفيتنامي على الفور على طلب للتعليق.