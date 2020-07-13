كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تواصل تحركاتها بشأن آيا صوفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو، في مقابلة مع إذاعة الدولة تي آر تي هابر اليوم الاثنين، بعد أن حولت أنقرة المتحف إلى مسجد، إن تركيا ستبلغ الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة، اليونسكو، بالخطوات التي تتخذ بشأن آيا صوفيا في اسطنبول، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

يوم الجمعة، قضت محكمة تركية بأن تحويل المبنى الذي يعود للقرن السادس إلى متحف كان غير قانوني وأعلن الرئيس طيب أردوغان أنه الآن مسجد. فقد كانت آيا صوفيا كنيسة بيزنطية لمدة تسعة قرون قبل أن يحوّلها العثمانيون إلى مسجد. وقالت اليونسكو إنها ستراجع وضع النصب كموقع للتراث العالمي بعد إعلان أردوغان.

وفي أول تعليق له على قرار الحكومة التركية إعادة تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، قال بابا الفاتيكان فرنسيس إنه "يشعر بالألم البالغ" إزاء هذه الخطوة، موضحا انه يشعر بالالم نتيجة قرار تركيا بجعل متحف آيا صوفيا باسطنبول مسجدا وهو احدث تعليق من زعيم ديني يدين هذه الخطوة.

